Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт на территории генерального консульства КНР в Карачи и взрыв в городе Хангу. Помимо этого, Гуттериш принес соболезнования родным погибших и пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее заявление Генсека ООН на его сайте.
“Генеральный секретарь осуждает террористические нападения, совершенные сегодня на генконсульство Китая в Карачи и (взрыв — ред.) произошедший на рыночной площади в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва... Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также приносит свои глубочайшие соболезнования правительству и народу Пакистана”, — говорится в сообщении на сайте Генсека.
Также Антониу Гутерриш выразил надежду, что нападавших как можно скорее привлекут к ответственности.
До этого, в пятницу группа лиц совершила нападение на генконсульство Китая в Карачи. В результате атаки два полицейских, которые охраняли дипломатическое представительство, погибли, один получил ранения.
Вторая террористическая атака произошла в пятницу в городе Хангу пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где из-за взрыва у входа в религиозное учреждение, расположенного на рыночной площади города, погибли 30 человек, еще 40 пострадали.
Как сообщал УНН, в результате теракта, организованного у одного из избирательных участков в городе Кветта на юго-западе Пакистана погиб 31 человек, еще 30 ранены.