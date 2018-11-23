Генсек ООН висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті терактів у Пакистані

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив теракт на території генерального консульства КНР в Карачі та вибух у місті Хангу. Крім цього, Гуттеріш приніс співчуття рідним загиблих та постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну заяву Генсека ООН на його сайті.