Генсек ООН висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті терактів у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив теракт на території генерального консульства КНР в Карачі та вибух у місті Хангу. Крім цього, Гуттеріш приніс співчуття рідним загиблих та постраждалих. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідну заяву Генсека ООН на його сайті.
“Генеральний секретар засуджує терористичні напади, скоєні сьогодні на генконсульство Китаю в Карачі і (вибух — ред.) на ринковій площі в пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва... Генеральний секретар також висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим. Він також приносить свої найглибші співчуття уряду та народу Пакистану”, — йдеться в повідомленні на сайті Генсека.
Також Антоніу Гутерріш висловив надію, що нападників якомога скоріше притягнуть до відповідальності.
До цього, у п’ятницю група осіб здійснила напад на генконсульство Китаю в Карачі. В результаті атаки два поліцейських, які охороняли дипломатичне представництво, загинули, один отримав поранення.
Друга терористична атака сталася в п’ятницю в місті Хангу пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, де через вибух біля входу в релігійної установи, розташованої на ринковій площі міста, загинули 30 осіб, ще 40 постраждали.
Як повідомляв УНН, у результаті теракту, організованого біля однієї з виборчих дільниць в місті Кветта на південному заході Пакистану загинула 31 людина, ще 30 поранені.