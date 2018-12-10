Бойовики розстріляли зупинку з людьми в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Західному березі річки Йордан недалеко від єврейського поселення Офра палестинці відкрили вогонь з автомобіля по ізраїльтян, які стояли на автобусній зупинці, семеро людей поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Ізраїлю.
"В прес-службі "новинної служби корпорації "Кан" говориться, що з рухомої машини був відкритий вогонь по людям, які стояли на зупинці. Момент теракту був зафіксований камерами спостереження, встановленими поруч із в'їздом в Офру. На відео з камер спостереження можна побачити, як біля зупинки зменшує швидкість білий автомобіль, з якого ведеться стрілянина по людях", - сказано в повідомленні.
Жителі селища повідомляють, що за кілька хвилин до теракту на "тремпіаде" закінчилася церемонія запалювання свічок у пам'ять про жителя селища, який загинув в автомобільній аварії.
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За даними служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", в результаті цього нападу були поранені семеро людей. 21-річна жінка, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, отримала важке поранення в живіт. Вона була доставлена в лікарню "Шаарей Цедек" в Єрусалимі, де відразу була розпочата операція. Близько 23:30 лікарі клініки повідомили, що були викликані пологи. Дитина жива і знаходиться в відділенні для недоношених дітей. Стан пораненої залишається важким і нестабільним.
Чоловік жінки отримав поранення середньої тяжкості, він також доставлений в лікарню "Шаарей Цедек". В приймальне відділення цієї ж лікарні доставлені з легкими осколковими пораненнями в ноги дві 16-річні дівчинки.
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Ще одна людина в стані середньої тяжкості була доставлений в лікарню "Адаса Ар а-цофім". Лікарі повідомили, що чоловік знаходиться в свідомості. У цій же лікарні надається допомога двом 16-річним юнакам з легкими осколковими пораненнями в ноги.
Один з потерпілих, чоловік 22 років, був пізніше прооперований в лікарні "Адаса Ейн-Керем". Після проведеної операції стан цього потерпілого визначається як "стабільний, від середньої тяжкості до легкого".
Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що військовослужбовці відкрили вогонь по автомобілю, проте тим, хто стріляв вдалося сховатися. Ведеться розшук терориста (або терористів).
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10-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на палестинські джерела передав, що після теракту біля поселення Офра пошук передбачуваних терористів ведеться на території палестинської села Сілуад. Закрито для руху транспорту в обох напрямках КПП біля поселення Бейт-Ель. В окрузі Біньямін розгорнуті блокпости, проводиться вибіркова перевірка транспорту.