Бойовики розстріляли зупинку з людьми в Ізраїлі

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Західному березі річки Йордан недалеко від єврейського поселення Офра палестинці відкрили вогонь з автомобіля по ізраїльтян, які стояли на автобусній зупинці, семеро людей поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Ізраїлю.