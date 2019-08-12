Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Боевики на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции наших подразделений Объединенных сил обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды неподалеку Широкино по направлению Саханки - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - с крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Зайцево - из снайперского оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.