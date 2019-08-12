Бойовики п’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі від початку доби п’ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції наших підрозділів Об'єднаних сил обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.
Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
двічі неподалік Широкиного з напрямку Саханки – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська –з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
в районі Зацевого – зі снайперської зброї.
"В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 11 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.