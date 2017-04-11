Боевики провели 31 обстрел на мариупольском направлении

"Обстановка накалилась по сравнению с первыми днями после введения дежурного режима перемирия. Вражеские обстрелы были зафиксированы вдоль всей линии фронта этого направления", - сказал он.

По его словам, начались эти обстрелы сразу после полуночи в Гнутово, Водяном и Широкино на юге направления.

"Обстрелы были непродолжительными, при этом враг применял стрелковое оружие. С перерывами силы оккупанта вели огонь из легкого вооружения против сил АТО на этих рубежах до 18 часов вечера. После этого в ход пошло тяжелое вооружение, а именно минометы и артиллерия. Из них оккупанты обстреливали украинские позиции неподалеку Водяного. В районе Докучаевска враг применял минометы еще до обеда и выпустил 30 мин по нашим позициям неподалеку Новотроицкого и Березового", - отметил О.Мотузяник.

Он добавил, что во второй раз вражеский артиллерийский минометный обстрел в этом районе состоялся уже поздно вечером, а также в Новотроицком было зафиксировано активность снайпера.

"В Мариинском районе противник начал свою боевую активность уже после обеда, обстреляв из гранатометов различных систем силы АТО в районе Марьинки. С перерывами враждебные обстрелы в этом районе продолжались до захода солнца, тогда же, после 19 часов вечера, оккупанты провели краткосрочные минометные обстрелы Марьинки и Красногоровки. Несколько снарядов упало непосредственно в жилом районе, в результате чего пострадал 38-летний мужчина", - рассказал О.Мотузяник.

Всего, за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксирован 31 вражеский обстрел, из них 6 с использованием тяжелого вооружения.