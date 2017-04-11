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Бойовики провели 31 обстріл на маріупольському напрямку

Бойовики провели 31 обстріл на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. На маріупольському напрямку загострилась обстановка після введення чергового “режиму тиші”. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Обстановка загострилася у порівнянні з першими днями після введення чергового режиму перемир’я. Ворожі обстріли було зафіксовано уздовж усієї лінії фронту цього напрямку”, — сказав він.

За його словами, розпочалися ці обстріли одразу після опівночі у Гнутовому, Водяному та Широкіному, що на півдні напрямку.

“Обстріли були нетривалими, при цьому ворог застосовував стрілецьку зброю. З перервами сили окупанта вели вогонь з легкого озброєння проти сил АТО на цих рубежах до 18 години вечора. Після цього в хід пішло важке озброєння, а саме міномети і артилерія. З них окупанти обстрілювали українські позиції неподалік Водяного. В районі Докучаєвська ворог застосовував міномети ще до обіду і випустив 30 мін по наших позиціях неподалік Новотроїцького та Березового”, — зазначив О.Мотузяник.

Він додав, що вдруге ворожий артилерійський мінометний обстріл у цьому районі відбувся вже пізно ввечері, а також у Новотроїцькому було зафіксовано ворожу активність снайпера.

“У Маріїнському районі противник розпочав свою бойову активність вже після обіду, обстрілявши з гранатометів різних систем сили АТО в районі Мар’їнки. З перервами ворожі обстріли в цьому районі тривали аж до заходу сонця, тоді ж, після 19 години вечора, окупанти провели короткотривалі мінометні обстріли Мар’їнки та Красногорівки. Кілька снарядів впало безпосередньо у житловому районі, внаслідок чого постраждав 38-річний чоловік”, — розповів О.Мотузяник.

Всього, минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, з них 6 із використанням важкого озброєння.

Українські Національні Новини

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