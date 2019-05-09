Боевики вернули тело военного, пропавшего вблизи Николаевки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Вчера, 8 мая, боевики передали украинской стороне тело морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез вблизи села Николаевка Донецкой области во время боя. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе операции Объединенных сил.
В пресс-службе операции Объединенных сил подтвердили информацию о возвращении боевиками тела украинского морского пехотинца Дениса Козьмы 8 мая украинской стороне.
Боец исчез во время атаки со стороны боевиков вблизи села Николаевка, что в Донецкой области.
Напомним, 5 мая 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила, что в зоне проведения операции объединенных сил исчез украинский военный.