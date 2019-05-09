Бойовики повернули тіло військового, який зник поблизу Миколаївки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Учора, 8 травня, бойовики передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми, який зник поблизу села Миколаївка на Донеччині під час бою. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі операції Об’єднаних сил.
У прес-службі операції Об’єднаних сил підтвердили інформацію стосовно повернення бойовиками тіла українського морського піхотинця Дениса Козьми 8 травня українській стороні.
Боєць зник під час атаки з боку бойовиків поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.
Нагадаємо, 5 травня 35 окрема бригада морської піхоти повідомила, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зник український військовий.