Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Луганщине

В частности, по укреплениям украинских военнослужащих вблизи сел Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района семь раз открывался огонь из 152-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении села Крымское Новоайдарского района боевики четыре раза применяли 120-мм и 82-мм минометов, БМП и автоматические гранатометы.

По расстановку сил АТО возле пгт Станица Луганская велся обстрел из стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, что информации о потерях и разрушений не поступало.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 88 раз обстреляли позиции украинских военных.