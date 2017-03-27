Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Луганщине

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 34018 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102962 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177370 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129596 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Луганщине

Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Луганщине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

В частности, по укреплениям украинских военнослужащих вблизи сел Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района семь раз открывался огонь из 152-мм орудий, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении села Крымское Новоайдарского района боевики четыре раза применяли 120-мм и 82-мм минометов, БМП и автоматические гранатометы.

По расстановку сил АТО возле пгт Станица Луганская велся обстрел из стрелкового оружия.

В ведомстве отметили, что информации о потерях и разрушений не поступало.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 88 раз обстреляли позиции украинских военных.

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