Бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом минулої доби бойовики 12 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу сіл Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району сім разів відкривався вогонь зі 152-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики чотири рази застосовували 120-мм і 82-мм мінометів, БМП та автоматичні гранатомети.
По розташування сил АТО біля смт Станиця Луганська вівся обстріл зі стрілецької зброї.
У відомстві зазначили, що інформації щодо втрат та руйнувань не надходило.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 88 разів обстріляли позиції українських військових.