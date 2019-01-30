Боевики ОРДЛО скрывают информацию о более 70 украинцах - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украина требует полной информации о судьбах более 70 граждан Украины в ОРДЛО, содержание которых боевики скрывают. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.
Так, по словам первого вице-спикера, есть все основания опасаться, что некоторые украинские заложники могли быть замучены в тюрьмах на оккупированных территориях.
Она сообщила также, что украинская сторона в ТКГ предоставила ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых боевики ОРДЛО в последние годы включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают.
"Мы требуем полной информации о судьбах этих людей. Так же как и о судьбах более 70 украинцев, содержание которых от нас скрывают", - заявила Геращенко.
Как сообщал УНН, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.