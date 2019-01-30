Бойовики ОРДЛО приховують утримання більше 70 українців - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Україна вимагає повної інформації про долі понад 70 громадян України в ОРДЛО, утримання яких бойовики приховують. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
Так, за словами першого віце-спікера, є всі підстави остерігатися, що деякі українські заручники могли бути закатовані в тюрмах на окупованих територіях.
Вона повідомила також, що українська сторона у ТКГ надала ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких бойовики ОРДЛО протягом останніх років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують.
“Ми вимагаємо повної інформації про долі цих людей. Так само як і про долі більше 70 українців, утримання яких від нас приховують”, — заявила Геращенко.
Як повідомляв УНН, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.