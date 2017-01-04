Боевики обстреливали позиции сил АТО на луганском направлении с 120 мм минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С начала суток боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных, в частности на луганском направлении стреляли из 120 миллиметровых минометов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На луганском направлении по Новозванивке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из минометов боевики неоднократно обстреливали Водяное и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковка, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.
Зато на донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Троицкому и Зайцево, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.
Как сообщал УНН, боевики в Попасном обстреляли силы АТО из гранатометов и пулеметов .