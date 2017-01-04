Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на луганському напрямку з 120 мм мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку доби бойовики продовжили обстріли позицій українських військових, зокрема на луганському напрямку стріляли із 120 міліметрових мінометів, передає УНН з посиланням на перс-центр штабу АТО.
"На луганському напрямку по Новозванівці стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській — з гранатометів",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з мінометів бойовики неодноразово обстрілювали Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї — Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП окупантів.
Натомість на донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Троїцькому та Зайцевому, а з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку та Круту Балку.
Як повідомляв УНН, бойовики у Попасній обстріляли сили АТО з гранатометів і кулеметів.