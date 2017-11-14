Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Боевики в понедельник вечером обстреляли жилые кварталы Марьинки. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
Обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера.
"С 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36-а. Поступает информация о наличии неразорвавшихся мин. Ее проверяют представители ГСЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию", - сообщил П.Жебривский.
Он отметил, что уточненные данные о повреждениях частных домов и других последствий обстрела будут известны после окончания работы обзорной группы.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.