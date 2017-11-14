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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32228 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 39119 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38249 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100512 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98185 просмотра

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Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Киев  •  УНН

 • 13726 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Боевики в понедельник вечером обстреляли жилые кварталы Марьинки. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

Обстрел продолжался примерно с 19:30 до 21 часов вечера.

"С 8 утра в поселке работает обзорная группа, описывает последствия обстрела - пока зафиксировали повреждения одного частного дома - на улице Карпова, 36-а. Поступает информация о наличии неразорвавшихся мин. Ее проверяют представители ГСЧС - они находятся на месте происшествия и осматривают территорию", - сообщил П.Жебривский.

Он отметил, что уточненные данные о повреждениях частных домов и других последствий обстрела будут известны после окончания работы обзорной группы.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

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