Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Обстріл тривав приблизно з 19:30 до 21-ї години вечора.

"З 8-ї ранку у селищі працює оглядова група, описує наслідки обстрілу - поки що зафіксували пошкодження одного приватного будинку – на вулиці Карпова, 36-а. Надходить інформація про наявність мін, які не розірвалися. Її перевіряють представники ДСНС – вони знаходяться на місці події й оглядають територію", - повідомив П.Жебрівський.

Він зазначив, що уточнені дані щодо пошкоджень приватного житла та інших наслідків обстрілу будуть відомі після закінчення роботи оглядової групи.

Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення.