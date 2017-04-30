Боевики обстреляли из гранатометов силы АТО вблизи Марьинки

"На приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 82-миллиметровые минометы и гранатометы враг применял по опорным пунктам рядом Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям наших войск вблизи Марьинки. С противотанковых гранатометов враг бил по опорным пунктам сил АТО неподалеку Гнутово, Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевкой. Из стрелкового оружия противник обстрелял морских пехотинцев под Лебединским. Возле Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На донецком направлении, огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Верхнеторецкого, а из противотанковых гранатометов вел огонь по защитникам Зайцевого. С крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки.

На луганском направлении, из 120-миллиметровых минометов противник бил по опорным пунктам возле Катериновки. С гранатометов различных систем подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Крымского, Попасной и Троицкого. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачева.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Как сообщал УНН, в результате обстрела Катериновки погиб военнослужащий ВСУ.