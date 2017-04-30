Бойовики обстріляли з гранатометів сили АТО поблизу Мар’їнки

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35191 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 88604 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 96241 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 86133 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110895 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77032 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86351 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96818 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88472 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198841 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
40%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11614 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13773 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15668 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14654 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 13821 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 96241 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198841 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351566 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286737 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18794 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16947 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 86133 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23692 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28643 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Бойовики обстріляли з гранатометів сили АТО поблизу Мар’їнки

Київ • УНН

 • 7529 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар’їнки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики обстріляли з гранатометів сили АТО поблизу Мар’їнки

“На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 82-міліметрові міномети та гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО неподалік Гнутового, Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів — під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв морських піхотинців під Лебединським. Поруч Мар’їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери”, — йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав захисників Верхньоторецького, а з протитанкових гранатометів вів вогонь по оборонцях Зайцевого. З великокаліберних кулеметів ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю — поблизу Кам’янки.

На луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З гранатометів різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Кримського, Попасної та Троїцького. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

Крім того, у прес-центрі повідомили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Катеринівки загинув військовослужбовець ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62