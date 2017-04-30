Бойовики обстріляли з гранатометів сили АТО поблизу Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар’їнки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 82-міліметрові міномети та гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО неподалік Гнутового, Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів — під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв морських піхотинців під Лебединським. Поруч Мар’їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери”, — йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав захисників Верхньоторецького, а з протитанкових гранатометів вів вогонь по оборонцях Зайцевого. З великокаліберних кулеметів ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю — поблизу Кам’янки.
На луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З гранатометів різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Кримського, Попасної та Троїцького. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.
Крім того, у прес-центрі повідомили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Катеринівки загинув військовослужбовець ЗСУ.