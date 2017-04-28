Боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов и стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районе Станицы Луганской из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении прошедшие сутки боевые действия начались сразу после полуночи, когда боевики совершили обстрелы Станицы Луганской и ее окрестностей из стрелкового оружия и гранатометов. В Станично-Луганском районе произошло еще два эпизода нарушения режима тишины, в частности в Сизом огонь открывали вражеские снайперы", - сообщил А.Лысенко.
Он также отметил, что в Катериновке оккупанты провели короткий минометный обстрел и поздно вечером враг активизировался в Крымском, где совершил три обстрелы, один -с которых был минометным.
"Всего, за минувшие сутки на луганском направлении произошло восемь обстрелов, два из них - с минометов", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий.