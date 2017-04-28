Бойовики обстріляли Станицю Луганську з гранатометів та стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Минулої доби бойовики здійснювали обстріли українських позицій в районі Станиці Луганської з гранатометів та стрілецької зброї. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку минулої доби бойові дії розпочалися відразу після опівночі, коли бойовики здійснили обстріли Станиці Луганської та її околиць зі стрілецької зброї та гранатометів. У Станично-Луганському районі сталось ще два епізоди порушення режиму тиші, зокрема в Сизому вогонь відкривали ворожі снайпери”, — повідомив А.Лисенко.
Він також наголосив, що в Катеринівці окупанти провели короткий мінометний обстріл і пізно ввечері ворог активізувався у Кримському, де здійснив три обстріли, один —з яких був мінометним.
“Всього, минулої доби на луганському напрямку сталося вісім обстрілів, два з них — із мінометів”, — додав речник.
Нагадаємо, за минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій.