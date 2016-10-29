Боевики обстреляли район контрольного поста "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Направление контрольного поста "Марьинка" боевики вновь обстреляли из стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
"Российские наемники снова открывали огонь на направлении контрольного поста "Марьинка". Обстрел начался в 22 часа. В то время пропускные операции на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись", - говорится в сообщении.
Как отмечается, огонь боевики вели из лесополосы на окраине Александровки, используя стрелковое оружие различного калибра.
Обстрел продолжался почти час, добавили в ГПСУ.
Напомним, днем ранее боевики также открывали огонь на этом направлении. Обстрел продолжался более 3 часов, сначала враг использовал стрелковое оружие, а затем применил АГС-17 и РПГ.