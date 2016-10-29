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15 марта, 19:03 • 115693 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168061 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138857 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131241 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113346 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105799 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101682 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли район контрольного поста "Марьинка"

Боевики обстреляли район контрольного поста "Марьинка"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Направление контрольного поста "Марьинка" боевики вновь обстреляли из стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

"Российские наемники снова открывали огонь на направлении контрольного поста "Марьинка". Обстрел начался в 22 часа. В то время пропускные операции на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь боевики вели из лесополосы на окраине Александровки, используя стрелковое оружие различного калибра.

Обстрел продолжался почти час, добавили в ГПСУ.

Напомним, днем ​​ранее боевики также открывали огонь на этом направлении. Обстрел продолжался более 3 часов, сначала враг использовал стрелковое оружие, а затем применил АГС-17 и РПГ.

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