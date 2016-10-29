Бойовики обстріляли район контрольного посту "Мар'їнка"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Напрямок контрольного посту “Мар’їнка” бойовики знову обстріляли зі стрілецької зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Російські найманці знову відкривали вогонь на напрямку контрольного поста “Мар’їнка”. Обстріл розпочався о 22-й годині. На той час пропускні операції на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вогонь бойовики вели з лісосмуги, що на околиці Олександрівки, використовуючи стрілецьку зброю різного калібру.
Обстріл тривав майже годину, додали у ДПСУ.
Нагадаємо, днем раніше бойовики також відкривали вогонь на цьому напрямку. Обстріл тривав більше 3 годин, спочатку ворог використовував стрілецьку зброю, а згодом застосував АГС-17 і РПГ.