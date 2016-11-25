Боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - штаб

Отмечается, что на Мариупольском направлении по Широкино огонь вела 152 миллиметровая артиллерия противника. Из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Талаковке, Павлополю, Новотроицком, Широкино, Лебединском, Гнутово и Водяном.

В свою очередь, на донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Луганское.

Согласно сообщению пресс-центра, на луганском боевики по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, с начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО.