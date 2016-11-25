Бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Незаконні збройні формування інтенсивно порушували “режим тиші” з початку доби, використовуючи гранатомети, міномети та стрілецьку зброю, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що на Маріупольському напрямку по Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія противника. З мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Талаківці, Павлополю, Новотроїцькому, Широкиному, Лебединському, Гнутовому та Водяному.
Натомість, на донецькому напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку, а з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї — Луганське.
Згідно з повідомлення прес-центру, на луганському бойовики по Новоолександрівці та Кримському стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, з початку доби бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО.