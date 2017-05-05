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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли группу СЦКК с украинскими и российскими представителями - штаб АТО

Киев • УНН

 • 9423 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Незаконные вооруженные формирования временно оккупированной территории Донецкой области обстреляли наблюдательный группу СЦКК, в составе которой были представители украинской и российской сторон, в Безымянном. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики обстреляли группу СЦКК с украинскими и российскими представителями - штаб АТО

Как сообщает штаб АТО, боевики для достижения собственных целей и реализации собственных амбиций пренебрегают всеми международными гарантиями безопасности, в том числе и в пределах минских договоренностей, гуманитарным правом и другими факторами.

"Так, с целью дискредитации правительства Украины, осуществление провокации в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, вчера 4 мая, около 18 часов НЗФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безымянное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые находились в составе наблюдательного группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК", - добавили в штабе АТО.

При этом, по данным ведомства, боевики обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом никаких фото и видео доказательств.

"Кроме того, следует отметить, что при выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояния между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническим характеристикам вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные Силы Украины выполняя минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе и танки", - подчеркнули в штабе АТО.

В ведомстве уверены, что такими действиями НЗФ ОРДЛО "загоняют сами себя в тупик и подтверждают тот факт, что именно они нарушают все взятые на себя минские обязательства по применению и отвода запрещенного вооружения".

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