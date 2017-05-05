Бойовики обстріляли групу СЦКК з українськими і російськими представниками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Незаконні збройні формування тимчасово окупованої території Донецької області обстріляли спостережну групу СЦКК, у складі якої були представники української і російської сторін, у Безіменному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Як повідомляє штаб АТО, бойовики для досягнення власних цілей та реалізації власних амбіцій нехтують усіма міжнародними гарантіями безпеки, зокрема і в межах мінських домовленостей, гуманітарним правом та іншими чинниками.
“Так, з метою дискредитації Уряду України, здійснення провокації по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України, вчора 04 травня, близько 18-ї години НЗФ ОРДО здійснили обстріл по населеному пункту Безіменне. Під обстріл потрапили як і військовослужбовці Збройних Сил України, які перебували у складі спостережної групи СЦКК, так і представники російської сторони СЦКК”, — додали у штабі АТО.
При цьому, за даними відомства, бойовики звинувачують ЗСУ у застосуванні танків, не маючи при цьому жодних фото та відео доказів.
“Крім того слід зазначити, що при висуванні фейкових звинувачень незаконні збройні формування не враховують відстані між населеними пунктами, нехтують характером місцевості, тактико-технічними характеристиками озброєнь, а особливо тим фактом, що Збройні Сили України виконуючи мінські домовленості, повністю відвели від лінії розмежування важке озброєння, у тому числі й танки”, — підкреслили у штабі АТО.
У відомстві впевнені, що такими діями НЗФ ОРДЛО “заганяють самі себе в глухий кут та підтверджують той факт, що саме вони порушують усі взяті на себе мінські зобов’язання стосовно застосування та відведення забороненого озброєння”.