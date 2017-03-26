Боевики обстреляли Авдеевку с "Градов"

“Сейчас в полицию поступила информация о повреждении 18 домов, расположенных в старой части города. Пострадавших среди мирных жителей нет. Правоохранители работают на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Обстрел произошел около 11:30. Снаряды боевиков, выпущенные с “Градов”, накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул.Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.