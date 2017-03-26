Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 березня. УНН. Проросійські бойовики обстріляли Авдіївку з “Градів”. Про це кореспонденту УНН повiдомили в ГУНП Донецької області.
“Зараз до поліції надійшла інформація про пошкодження 18 будинків, розташованих в старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає. Правоохоронці працюють на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Обстріл стався близько 11:30. Снаряди бойовиків, випущені з “Градів”, накрили вогнем стару частину прифронтового міста. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, розташовані по вул.Колосова, Бєлінського, Добролюбова і Островського. 18 будинків отримали значні пошкодження, деякі з них повністю зруйновані.
У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з’ясовують, яка допомога потрібна людям.
Цей факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 81 раз обстріляли позиції українських військових. Поранено шістьох військовослужбовців сил АТО, ще двоє отримали бойові травми.