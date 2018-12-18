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Боевики нарастили количество военной техники - разведка

Киев • УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ увеличилось количество боевой техники за счет ее возвращения из ремонта и поставки с территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Боевики нарастили количество военной техники - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ увеличилось количество боевой техники за счет ее возвращения из ремонта и поставки с территории России. В то же время ее применения невозможно из-за некомплекта водителей и механиков-водителей. Этот вопрос решается в принудительном порядке путем призыва указанной категории лиц из числа населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе, которые привлекаются к т.н. собрания "резервистов ", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, на контрольно-пропускных пунктах и автодорогах начали действовать т.н. "Мобильные полицейские посты" для проверки наличия у водителей документов о пребывании на учете т.н. "Резервистов". При этом, особое внимание уделяется выявлению водителей категории "С" и "D", которых обязывают в течение следующих суток прибыть в т.н. "Военные комиссариаты" по месту жительства, если они не находятся в "резерве".

Отметим, что обстановка на линии фронта является контролируемой нашими защитниками из состава Объединенных сил.

Как сообщал УНН, США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной.

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