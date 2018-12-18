Бойовики наростили кількість військової техніки - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у підрозділах з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ збільшилась кількість бойової техніки за рахунок її повернення з ремонту та постачання з території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у підрозділах з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ збільшилась кількість бойової техніки за рахунок її повернення з ремонту та постачання з території Росії. Водночас її застосування є неможливим через некомплект водіїв та механіків-водіїв. Це питання вирішується у примусовому порядку шляхом призову зазначеної категорії осіб з числа населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у тому числі тих, які залучаються до т.зв. зборів "резервістів", - сказано у повідомлені.
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У зв’язку з цим, на контрольно-пропускних пунктах та автошляхах почали діяти т.зв. "мобільні поліцейські пости" для перевірки наявності у водіїв документів про перебування на обліку т.зв. "резервістів". При цьому, особлива увага приділяється виявленню водіїв категорії "С" і "D", яких зобов’язують протягом наступної доби прибути до т.зв. "військових комісаріатів" за місцем проживання, якщо вони не перебувають у "резерві".
Зазначимо, що обстановка на лінії фронту є контрольованою нашими оборонцями зі складу Об’єднаних сил.
Як повідомляв УНН, США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною.