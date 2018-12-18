Бойовики наростили кількість військової техніки - розвідка

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 25895 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 62686 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 56563 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71825 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88948 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85723 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169893 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99383 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72374 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327848 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
73%
Популярнi новини

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11789 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 18104 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 17166 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11482 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 37805 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169893 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327848 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261173 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372163 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 25895 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15551 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20853 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26786 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47644 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Бойовики наростили кількість військової техніки - розвідка

Київ • УНН

 • 8332 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у підрозділах з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ збільшилась кількість бойової техніки за рахунок її повернення з ремонту та постачання з території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Бойовики наростили кількість військової техніки - розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у підрозділах з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ збільшилась кількість бойової техніки за рахунок її повернення з ремонту та постачання з території Росії. Водночас її застосування є неможливим через некомплект водіїв та механіків-водіїв. Це питання вирішується у примусовому порядку шляхом призову зазначеної категорії осіб з числа населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, у тому числі тих, які залучаються до т.зв. зборів "резервістів", - сказано у повідомлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнна розвідка зафіксувала значні зміни у структурі російських військ

У зв’язку з цим, на контрольно-пропускних пунктах та автошляхах почали діяти т.зв. "мобільні поліцейські пости" для перевірки наявності у водіїв документів про перебування на обліку т.зв. "резервістів". При цьому, особлива увага приділяється виявленню водіїв категорії "С" і "D", яких зобов’язують протягом наступної доби прибути до т.зв. "військових комісаріатів" за місцем проживання, якщо вони не перебувають у "резерві".

Зазначимо, що обстановка на лінії фронту є контрольованою нашими оборонцями зі складу Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35