Боевики пытались "выбить" силы АТО с занимаемых позиций в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Боевики пытались "выбить" силы АТО с занимаемых ими позиций в Авдеевке, для этого они провели ряд минометных обстрелов в Авдеевке, позиции "Шахта Бутовка" и Опытном. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера противник резко активизировался на участке фронта Авдеевка-Опытное. До рассвета, утром и днем оккупанты провели ряд минометных обстрелов в Авдеевке, в позиции "Шахта Бутовка" и в Опытном. Тем самым враг хотел скрыть свои истинные намерения, а именно - выбить силы АТО с занимаемых позиций под Авдеевкой", - сказал А.Лысенко
По его словам, командование российско-оккупационных войск задействовало несколько сотен боевиков из двух различных подразделений, несколько артиллерийских батарей, а также беспилотные летательные аппараты для этой операции.
"Проведя мощную артподготовку с применением минометов калибром 82 мм и гаубиц калибром 152 мм, оккупанты пытались взять наши позиции штурмом", - сообщил А.Лысенко.
Также он добавил, что для отражения нападения на передний край обороны АТО прибыло подкрепление. Боестолкновение завершилось в пользу сил АТО, а "враг понес потери и с позором отступил".
По словам А.Лысенко, после этой неудачной атаки боевики продолжили массированные обстрелы позиции сил АТО из тяжелого вооружения.
Он отметил, что общее количество минометных мин и артиллерийских снарядов, выпущенных боевиками на Донецком направлении, составляет более 300.
Напомним, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение минувших суток в зоне АТО.