Бойовики намагалися "вибити" сили АТО з займаних позицій у Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бойовики намагалися "вибити" сили АТО із зайнятих ними позицій у Авдіївці, задля цього вони здійснили низку мінометних обстрілів в Авдіївці, позиції "Шахта Бутівка" та Опитному. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Вчора противник різко активізувався на ділянці фронту Авдіївка-Опитне. До світанку, вранці та вдень окупанти здійснили низку мінометних обстрілів в Авдіївці, в позиції "Шахта Бутівка" та в Опитному. Цим самим ворог хотів приховати свої справжні наміри, а саме – вибити сили АТО із займаних позицій під Авдіївкою", - сказав А.Лисенко
За його словами, командування російсько-окупаційних військ задіяло кілька сотень бойовиків з двох різних підрозділів, кілька артилерійський батарей, а також безпілотні літальні апарати для цієї операції.
"Провівши потужну артпідготовку із застосуванням мінометів калібром 82 мм та гаубиць калібром 152 мм, окупанти намагалися взяти наші позиції штурмом", - повідомив А.Лисенко.
Також він додав, що для відбиття нападу на передній край оборони АТО прибуло підкріплення. Бойове зіткнення завершилося на користь сил АТО, а "ворог поніс втрати і з ганьбою відступив".
За словами А.Лисенка, після цієї невдалої атаки бойовики продовжили масовані обстріли позиції сил АТО з важкого озброєння.
Він зауважив,що загальна кількість мінометних мін та артилерійських снарядів, випущених бойовиками на Донецькому напрямку, сягає понад 300.
Нагадаєм, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.