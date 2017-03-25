Боевики на мариупольском направлении осуществили 32 обстрела

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, четвертая часть из которых с минометов", - сказал он.

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Так, по словам А.Лысенко, а не спокойно остается на юге мариупольского направления.

"Без изменений, все так ведь не спокойно остается на юге мариупольского направления, с эпицентром в Водяном и Широкином. Вражеские обстрелы начались сразу после полуночи по использованию легкого вооружения, в том числе - снайперских винтовок. Уже после полудня по украинским позициям боевики открыли огонь из минометов и проводили обстрелы до самого конца суток ", - рассказал он.