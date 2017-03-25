Боевики на мариупольском направлении осуществили 32 обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, четвертая часть из которых - с минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрела, четвертая часть из которых с минометов", - сказал он.
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Так, по словам А.Лысенко, а не спокойно остается на юге мариупольского направления.
"Без изменений, все так ведь не спокойно остается на юге мариупольского направления, с эпицентром в Водяном и Широкином. Вражеские обстрелы начались сразу после полуночи по использованию легкого вооружения, в том числе - снайперских винтовок. Уже после полудня по украинским позициям боевики открыли огонь из минометов и проводили обстрелы до самого конца суток ", - рассказал он.