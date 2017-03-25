Бойовики на маріупольському напрямку здійснили 32 обстріли

"Всього минулої доби на маріупольському напрямку сталося ворожих 32 обстріли, четверта частина із яких із мінометів", - сказав він.

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Так, за словами А.Лисенка, не спокійно залишається на півдні маріупольського напрямку.

"Без змін, все так же не спокійно залишається на півдні маріупольського напрямку, із епіцентрами у Водяному та Широкиному. Ворожі обстріли розпочалися одразу після опівночі із використання легкого озброєння, в тому числі – снайперських гвинтівок. Вже після опівдня по українських позиціях бойовики відкрили вогонь із мінометів і проводили обстріли до самого кінця доби", - розповів він.