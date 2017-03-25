Боевики в Донецкой области за неделю задержали 16 дезертиров - разведка

"Несмотря на превентивные меры российского оккупационного командования, в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжается дезертирство личного состава. В течение последней недели на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ задержаны и возвращены в части 16 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, которые самовольно оставили свои подразделения", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, боевики "Л/ДНР" разворовывают имущество на промышленных объектах.