Боевики в Донецкой области за неделю задержали 16 дезертиров - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшую неделю боевики в Донецкой области задержали 16 своих военнослужащих, самовольно оставивших позиции. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Несмотря на превентивные меры российского оккупационного командования, в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжается дезертирство личного состава. В течение последней недели на неконтролируемом Украиной участке границы с РФ задержаны и возвращены в части 16 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, которые самовольно оставили свои подразделения", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным разведки, боевики "Л/ДНР" разворовывают имущество на промышленных объектах.