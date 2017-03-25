Бойовики на Донеччині за тиждень затримали 16 дезертирів - розвідка

“Незважаючи на превентивні заходи російського окупаційного командування, у з'єднаннях та частинах 1 і 2 АК триває дезертирство особового складу. Протягом останнього тижня на неконтрольованому Україною ділянці кордону з РФ затримано та повернуто до частини 16 військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК, які самовільно залишили свої підрозділи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики "Л/ДНР" розкрадають майно на промислових об’єктах.