Бойовики на Донеччині за тиждень затримали 16 дезертирів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За минулий тиждень бойовики на Донеччині затримали 16 своїх військовослужбовців, які самовільно залишили позиції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Незважаючи на превентивні заходи російського окупаційного командування, у з'єднаннях та частинах 1 і 2 АК триває дезертирство особового складу. Протягом останнього тижня на неконтрольованому Україною ділянці кордону з РФ затримано та повернуто до частини 16 військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК, які самовільно залишили свої підрозділи”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики "Л/ДНР" розкрадають майно на промислових об’єктах.