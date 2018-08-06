Боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Как отметили в пресс-службе, тяжелое вооружение не применялось.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединский, Павлополь, Гнутово и Широкино", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в результате активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 40 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.