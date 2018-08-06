Бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів, двоє військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-службу ООС.
Як відзначили у прес-службі, важке озброєння не застосовувалося.
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар’їнка, Авдіївка, Чермалик, Лебединське, Павлопіль, Гнутове та Широкине", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що внаслідок активних дій російських окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 40 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.