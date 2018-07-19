Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие огня - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие ответного огня с целью обвинения ВСУ в "нарушении режима прекращения огня". Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Противником осуществляется провоцирование подразделений Объединенных сил на открытие ответного огня с целью фабрикации так называемой "доказательной базы нарушений режима прекращения огня" с последующим распространением фейковых материалов в российских пропагандистских СМИ", - сообщил Гуцуляк.
Кроме того, на оккупированных территориях, с целью повышения уровня скрытности управления и недопущения утечки служебной информации, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ продолжается замена устаревших радиостанций современными портативными станциями УКВ связи Р-392 "Арахис" российского производства .
Напомним, на временно оккупированных территориях , в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ, растет количество небоевых потерь личного состава, связанных с попыткой так называемых военнослужащих российских оккупационных войск уклониться от выполнения "служебных" обязанностей.