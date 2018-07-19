Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие огня - разведка

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39307 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102355 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124371 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131904 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169084 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153336 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141076 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130460 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118331 просмотра

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Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие огня - разведка

Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие огня - разведка

Киев  •  УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие ответного огня с целью обвинения ВСУ в "нарушении режима прекращения огня". Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Противником осуществляется провоцирование подразделений Объединенных сил на открытие ответного огня с целью фабрикации так называемой "доказательной базы нарушений режима прекращения огня" с последующим распространением фейковых материалов в российских пропагандистских СМИ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, на оккупированных территориях, с целью повышения уровня скрытности управления и недопущения утечки служебной информации, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ продолжается замена устаревших радиостанций современными портативными станциями УКВ связи Р-392 "Арахис" российского производства .

Напомним, на временно оккупированных территориях , в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ, растет количество небоевых потерь личного состава, связанных с попыткой так называемых военнослужащих российских оккупационных войск уклониться от выполнения "служебных" обязанностей.

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