Бойовики на Донбасі провокують українських військових на відкриття вогню – розвідка

"Противником здійснюється провокування підрозділів Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь з метою фабрикування т.зв. "доказової бази порушень режиму припинення вогню" з подальшим розповсюдженням фейкових матеріалів у російських пропагандистських ЗМІ", - повідомив Гуцуляк.



Крім того, на окупованих територіях, з метою підвищення рівня скритності управління та недопущення витоку службової інформації, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ продовжується заміна застарілих радіостанцій сучасними портативними станціями УКХ зв’язку Р-392 "Арахис" російського виробництва.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, зростає кількість небойових втрат особового складу, пов’язаних з намаганням так званих військовослужбовців російських окупаційних військ ухилитися від виконання "службових" обов’язків.



