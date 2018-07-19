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Бойовики на Донбасі провокують українських військових на відкриття вогню – розвідка

Київ • УНН

 • 8170 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Бойовики на Донбасі провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь з метою звинувачення ЗСУ у "порушенні режиму припинення вогню". Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Противником здійснюється провокування підрозділів Об’єднаних сил на відкриття вогню у відповідь з метою фабрикування т.зв. "доказової бази порушень режиму припинення вогню" з подальшим розповсюдженням фейкових матеріалів у російських пропагандистських ЗМІ", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, на окупованих територіях, з метою підвищення рівня скритності управління та недопущення витоку службової інформації, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ продовжується заміна застарілих радіостанцій сучасними портативними станціями УКХ зв’язку Р-392 "Арахис" російського виробництва.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ, зростає кількість небойових втрат особового складу, пов’язаних з намаганням так званих військовослужбовців російських окупаційних військ ухилитися від виконання "службових" обов’язків.

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