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Боевики на Донбассе обыскивают квартиры для выявления лиц, уклоняющихся от призыва - разведка

Боевики на Донбассе обыскивают квартиры для выявления лиц, уклоняющихся от призыва - разведка

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Боевики в Донбассе обыскивают квартиру местных жителей для выявления лиц, скрывающихся от призыва. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, по словам Гуцуляка, среди военных на Донбассе вообще растет недовольство условиями прохождения службы. Растет число дезертиров и контрактников, которые подали рапорты на досрочное освобождение.

"Вместе с тем российская оккупационная власть активизировала деятельность по укомплектованию оккупационных войск за счет местного населения. В частности, под предлогом проведения так называемых антитеррористических мероприятий так называемым правоохранительным органам предоставлено право безосновательно обыскивать места проживания граждан для выявления лиц, скрывающихся от призыва, для их принудительной мобилизации" , - сообщил Гуцуляк.

Такие мобилизационные мероприятия вызывают среди местных жителей возмущение и опасение невозможности трудоустройства за пределами временно оккупированных территории в дальнейшем.

Напомним, ранее разведка сообщала, что русское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск.

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