Боевики на Донбассе обыскивают квартиры для выявления лиц, уклоняющихся от призыва - разведка

Так, по словам Гуцуляка, среди военных на Донбассе вообще растет недовольство условиями прохождения службы. Растет число дезертиров и контрактников, которые подали рапорты на досрочное освобождение.



"Вместе с тем российская оккупационная власть активизировала деятельность по укомплектованию оккупационных войск за счет местного населения. В частности, под предлогом проведения так называемых антитеррористических мероприятий так называемым правоохранительным органам предоставлено право безосновательно обыскивать места проживания граждан для выявления лиц, скрывающихся от призыва, для их принудительной мобилизации" , - сообщил Гуцуляк.



Такие мобилизационные мероприятия вызывают среди местных жителей возмущение и опасение невозможности трудоустройства за пределами временно оккупированных территории в дальнейшем.



Напомним, ранее разведка сообщала, что русское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск.



