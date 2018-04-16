Бойовики на Донбасі обшукують квартири для виявлення осіб, які ухиляються від призову – розвідка

Так, за словами Гуцуляка, серед військових на Донбасі загалом зростає невдоволення умовами проходження служби. Зростає кількість дезертирів та контрактників, які подали рапорти на дострокове звільнення.



"Водночас російська окупаційна влада активізувала діяльність щодо укомплектування окупаційних військ за рахунок місцевого населення. Зокрема, під приводом проведення так званих антитерористичних заходів так званим правоохоронним органам надано право безпідставно обшукувати місця проживання громадян для виявлення осіб, які переховуються від призову, для їх примусової мобілізації", - повідомив Гуцуляк.



Такі мобілізаційні заходи викликають серед місцевих мешканців обурення та побоювання неможливості працевлаштування поза межами тимчасово окупованих території у подальшому.



Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ввело суворі обмеження для місцевих мешканців у районі населеного пункту Новоазовськ.



