Боевики "ЛНР" заверили, что гарантируют ОБСЕ безопасность на участке отвода сил в районе Золотого

"Украина хочет еще раз проверить наличие безопасности проезда со своей стороны (отсутствие мин и взрывоопасных предметов - ред.). Однако мы уже гарантируем безопасность, у нас все проверено уже", - сообщил О.Анащенко во время поездки на участок разведения сил и средств в районе Золотого.

По словам О.Анащенка, "Народная милиция" разминировала весь участок, к которому имела доступ, и наблюдатели ОБСЕ могут беспрепятственно и безопасно по ней передвигаться.

"Мы разминировали. Мы не препятствуем в проезде", - отметил представитель "силового ведомства ЛНР".