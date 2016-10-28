Боевики "ЛНР" заверили, что гарантируют ОБСЕ безопасность на участке отвода сил в районе Золотого
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Начальник так называемого управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко на встрече с координатором гуманитарной подгруппы по Донбассу от ОБСЕ Тони Фришем заявил о гарантиях безопасности на подконтрольном "ЛНР" участке разведения сил и средств в районе Золотого, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Украина хочет еще раз проверить наличие безопасности проезда со своей стороны (отсутствие мин и взрывоопасных предметов - ред.). Однако мы уже гарантируем безопасность, у нас все проверено уже", - сообщил О.Анащенко во время поездки на участок разведения сил и средств в районе Золотого.
По словам О.Анащенка, "Народная милиция" разминировала весь участок, к которому имела доступ, и наблюдатели ОБСЕ могут беспрепятственно и безопасно по ней передвигаться.
"Мы разминировали. Мы не препятствуем в проезде", - отметил представитель "силового ведомства ЛНР".