Бойовики "ЛНР" запевнили, що гарантують ОБСЄ безпеку на ділянці відведення сил в районі Золотого
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Начальник так званого управління Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки Олег Анащенко на зустрічі з координатором гуманітарної підгрупи щодо Донбасу від ОБСЄ Тоні Фрішем заявив про гарантії безпеки на підконтрольній "ЛНР" ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Україна хоче ще раз перевірити наявність безпеки проїзду зі свого боку (відсутність мін і вибухонебезпечних предметів - ред.). Однак ми вже гарантуємо безпеку, у нас все перевірено вже", - повідомив О.Анащенко під час поїздки на ділянку розведення сил і засобів в районі Золотого.
За словами О.Анащенка, "Народна міліція" розмінувала всю ділянку, до якої мала доступ, і спостерігачі ОБСЄ можуть безперешкодно і безпечно нею пересуватися.
"Ми розмінували. Ми не перешкоджаємо в проїзді", - зазначив представник "силового відомства ЛНР".