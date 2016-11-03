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Боевики с начала суток 24 раза обстреляли позиции сил АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 24 обстрела украинских позиций в зоне АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook, передает УНН.

"За сегодня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск по позициям Вооруженных Сил Украины зафиксировали 24 случая открытия огня", - говорится в сообщении.

По информации штаба, больше всего незаконные вооруженные формирования обстреливали наши позиции на мариупольском направлении, а именно боевики совершили 15 обстрелов.

"Вблизи Талаковки и Широкино боевики использовали против украинских защитников стрелковое оружие, в Лебединском - огонь БМП, пулеметы и гранатометы. Также со стороны противника обстрелы в районах Павлополя, Богдановки и Водяного осуществили из минометов калибра 82 мм", - отметили в штабе.

Зато на луганском направлении, по данным штаба, зафиксировали 5 вооруженных провокаций.

"В Новоалександровке и Трехизбенке против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, а в районе Сизого - стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, по информации пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины.

Отмечается, что в сторону подразделений сил АТО в Авдеевке противник использовал одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, минометы калибров 82 и 120 мм, а в Луганском - огонь БМП.

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