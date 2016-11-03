Бойовики із початку доби 24 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 24 обстріли українських позицій в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
“За сьогодні в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Збройних Сил України зафіксовано 24 випадки відкриття вогню”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу, найбільше незаконні збройні формування обстрілювали наші позиції на маріупольському напрямку, а саме бойовики здійснили 15 обстрілів.
“Поблизу Талаківки та Широкиного бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, в Лебединському — вогонь БМП, кулемети та гранатомети. Також з боку противника обстріли в районах Павлопіля, Богданівки та Водяного здійснено з мінометів калібру 82мм.”, — зазначили у штабі.
Натомість, на луганському напрямку, за даними штабу, зафіксовано 5 збройних провокацій.
“В Новоолександрівці та Трьохізбенці проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, а в районі Сизого — стрілецьку зброю”, — поінформували у прес-центрі.
Крім того, за інформацією прес-центру штабу АТО, на Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші.
Зазначається, що в бік підрозділів сил АТО в Авдіївці противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібрів 82 та 120мм, а в Луганському — вогонь БМП.