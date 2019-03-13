Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС, двое военных ранены

"В течение суток противник дважды открывал огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе города Авдеевка; из снайперского оружия - вблизи населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов двое военных получили ранения.

"На обстрелы противника наши защитники ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 12 марта боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.