Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС, двоє військових поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі міста Авдіївка;
зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення.
"На обстріли противника наші захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, 12 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.