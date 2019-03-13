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Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС, двоє військових поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС, двоє військових поранені

"Протягом поточної доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі міста Авдіївка;
зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, внаслідок обстрілів двоє військових отримали поранення.

"На обстріли противника наші захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 12 березня бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.

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