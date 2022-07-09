Боевики "днр" приговорили к смертной казни двух бойцов "Азова" - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Суд самопровозглашенной "днр" якобы приговорил к казни бойцов батальона "Азов" с позывными Фокс и Фрост. По крайней мере, об этом написал пропагандист росСМИ Дмитрий Стешин, передает УНН.
Цитата
"Двух "азовцев" приговорили в днр к смертной казни", — написал Стешин и отметил, что речь якобы о Фоксе и Фросте.
Он также напомнил, что "мораторий на казнь в днр отменили буквально на днях".
Добавим
Отметим, что боевики "днр" о вынесении смертных приговоров бойцам "Азова" не сообщали.
Украинская сторона также пока не комментировала и не реагировала на информацию о якобы смертном приговоре бойцам "Азова".
Напомним
В начале июня боевики "днр" приговорили к казни британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины.